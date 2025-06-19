"Союзмульфильм" выпустит полнометражный фильм "Ну, погоди!"

Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди!"; режиссеры – Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котеночкин; производство – Союз

"Союзмультфильм", телеканал НТВ и Кинокомпания ТЕМП снимут художественный фильм "Ну, погоди!", передает РИА Новости. Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Выход картины запланирован на 2028 год.

Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что "Ну, погоди!" не просто мультфильм, любимый поколениями, а настоящее культурное наследие.

"Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь", – заявил Вайнштейн.

Он также подчеркнул, что у кинематографистов уже был похожий опыт с романтической сказкой "Летучий корабль".

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева добавила, что "Ну, погоди!" один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей в России. Кроме того, она считает, что экранизация в формате игрового кино раскроет новые грани персонажей и познакомит с ними новые поколения зрителей.

В апреле кинорежиссер Сарик Андреасян представил официальный трейлер к своему фильму "Простоквашино". Режиссер уверен, что съемочная команда сделала ленту, которую, как и советский мультфильм, будут смотреть дети и взрослые даже через 50 лет.