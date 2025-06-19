19 июня, 09:52Культура
Мультфильм по книге Пола Маккартни High in the Clouds выйдет в России
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Мультфильм по книге музыканта группы The Beatles Пола Маккартни High in the Clouds ("Высоко в облаках") выйдет в России, сообщает пресс-служба прокатчика "Экспонента фильм".
Маккартни написал одноименную книгу в 2025 году. Анимационный фильм, в основу которого лег сюжет произведения, должен был выйти в 2015 году, однако его выход постоянно переносили. В 2023-м к производству ленты присоединилась киностудия Gaumont.
Мультфильм повествует о бельчонке Виррале, который живет в мире без музыки, ведь дива-сова запретила играть мелодии в городе. В поисках вдохновения главный герой отправляется в путешествие, чтобы найти новых друзей, узнать себя и вновь услышать музыку.
Песни для ленты исполнили сам Маккартни, Лайонел Ричи, Селин Дион и Ринго Старр. Также в мультфильме принимают участие Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Пом Клементьефф, Ханна Уоддингем, Клеманс Поэзи и другие.
Режиссером проекта стал Тоби Генкель, а сценарий для фильма написал Джон Крокер. Место художника-постановщика занял Патрик Ханенбергер. Премьера картины запланирована на 2027 год.
Также в российском прокате появится документальный фильм, приуроченный к 85-летию основателя группы The Beatles Джона Леннона. Лента выйдет 9 октября, в день рождения музыканта. Кинокартина расскажет о последнем десятилетии жизни Леннона. Зрители увидят редкие материалы, связанные с артистом. О нем расскажут музыканты, журналисты и родные.
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