Мультфильм по книге Пола Маккартни High in the Clouds выйдет в России

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Мультфильм по книге музыканта группы The Beatles Пола Маккартни High in the Clouds ("Высоко в облаках") выйдет в России, сообщает пресс-служба прокатчика "Экспонента фильм".

Маккартни написал одноименную книгу в 2025 году. Анимационный фильм, в основу которого лег сюжет произведения, должен был выйти в 2015 году, однако его выход постоянно переносили. В 2023-м к производству ленты присоединилась киностудия Gaumont.

Мультфильм повествует о бельчонке Виррале, который живет в мире без музыки, ведь дива-сова запретила играть мелодии в городе. В поисках вдохновения главный герой отправляется в путешествие, чтобы найти новых друзей, узнать себя и вновь услышать музыку.

Песни для ленты исполнили сам Маккартни, Лайонел Ричи, Селин Дион и Ринго Старр. Также в мультфильме принимают участие Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Пом Клементьефф, Ханна Уоддингем, Клеманс Поэзи и другие.

Режиссером проекта стал Тоби Генкель, а сценарий для фильма написал Джон Крокер. Место художника-постановщика занял Патрик Ханенбергер. Премьера картины запланирована на 2027 год.

Также в российском прокате появится документальный фильм, приуроченный к 85-летию основателя группы The Beatles Джона Леннона. Лента выйдет 9 октября, в день рождения музыканта. Кинокартина расскажет о последнем десятилетии жизни Леннона. Зрители увидят редкие материалы, связанные с артистом. О нем расскажут музыканты, журналисты и родные.