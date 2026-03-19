19 марта, 08:38

Общество

В Москве открыт прием заявок на участие в проекте "Медиалидер района"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Прием заявок на участие в новом обучающем проекте "Медиалидер района" стартовал в Городском центре профессионального и карьерного развития, передает портал мэра и правительства Москвы.

Программа предназначена для тех, кто стремится создавать качественный контент о событиях в столице и развивать свои навыки в журналистике и соцсетях. Участники курса освоят навыки написания текстов, съемки фото и видео, а также научатся привлекать и анализировать аудиторию. По завершении каждый обучающийся получит портфолио с реальными кейсами.

"Участники будут освещать жизнь районов столицы и города в целом – от общественно-политической сферы и развития инфраструктуры до предпринимательства, культуры и спорта. В завершение каждый представит собственный медиапроект", – рассказал директор организации Евгений Андриенко.

Например, они могут быть выполнены в стиле репортажа, аналитики или видеоролика. Лучшие работы получат поддержку профессиональных наставников в развитии блогов.

Теоретическая часть курса включит в себя лекции от журналистов, медиамаркетологов, рекламщиков и контент-продюсеров. Практическая часть предполагает участие в районных и городских мероприятиях, таких как концерты, фестивали и мастер-классы, а также посещение офисов крупных компаний для создания материалов для соцсетей.

Заявки на участие принимаются на сайте центра до 31 мая. Курс пройдет в онлайн-формате и продлится с июня по сентябрь. Участие доступно для всех желающих старше 18 лет.

Городской центр профессионального и карьерного развития объединяет студентов из 60 столичных вузов. Здесь участники могут получить практический опыт, развить личные и профессиональные навыки, познакомиться с известными личностями столицы и определить свою карьерную траекторию. Кроме того, участие помогает в реализации собственных проектов, налаживании полезных связей и успешном старте на рынке труда в Москве.

Параллельно с этим заявки продолжают принимать на участие в столичном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Данный проект является крупнейшей площадкой для старта и развития москвичей с особенностями здоровья.

Участники смогут показать свои навыки и получить предложения о стажировке или работе от ведущих работодателей. В 2026 году соревнования будут проходить по 65 направлениям, 12 из них – новые компетенции, которые востребованы у компаний.

