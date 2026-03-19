Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 08:01

Общество

В ГД предложили предоставлять "Семейную ипотеку" семьям с детьми до 16 лет

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предоставлять "Семейную ипотеку" семьям с детьми от 7 до 16 лет. Официальное письмо по этому вопросу направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, оно имеется в распоряжении РИА Новости.

Соавтором обращения стала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Миронов напомнил, что сейчас льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, однако семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности.

Депутат также отметил, что нужно решить вопрос с уменьшением первого взноса по льготной программе. В настоящий момент первый взнос равняется 20% от стоимости жилья, однако для подавляющего большинства россиян такие условия невыполнимы.

"Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье", – подчеркнул Миронов.

Он также предложил понизить банковскую ставку по "Семейной ипотеке" до 3% годовых, а также предоставлять многодетным семьям государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита либо предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность.

"Расширение возрастного критерия позволит программе поддерживать семьи на протяжении наиболее сложного периода взросления ребенка и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию", – добавила Лантратова.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.

"Деньги 24": аналитики заявили, что "Семейная ипотека" не стимулирует россиян рожать

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика