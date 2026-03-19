В ГД предложили предоставлять "Семейную ипотеку" семьям с детьми до 16 лет

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предоставлять "Семейную ипотеку" семьям с детьми от 7 до 16 лет. Официальное письмо по этому вопросу направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, оно имеется в распоряжении РИА Новости.

Соавтором обращения стала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Миронов напомнил, что сейчас льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, однако семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности.

Депутат также отметил, что нужно решить вопрос с уменьшением первого взноса по льготной программе. В настоящий момент первый взнос равняется 20% от стоимости жилья, однако для подавляющего большинства россиян такие условия невыполнимы.

"Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье", – подчеркнул Миронов.

Он также предложил понизить банковскую ставку по "Семейной ипотеке" до 3% годовых, а также предоставлять многодетным семьям государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита либо предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность.

"Расширение возрастного критерия позволит программе поддерживать семьи на протяжении наиболее сложного периода взросления ребенка и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию", – добавила Лантратова.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.

