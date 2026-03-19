19 марта, 07:23

Технологии

Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета

Фото: 123RF.com/sdm1984

Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета, сообщает РИА Новости после анализа открытых данных.

Интернет скоростью 60 мегабит в секунду обходится российским пользователям в среднем в 658,6 рубля. Среди стран G20 меньше стоит связь только в Индии – она составляет 600,4 рубля. Тройку стран с самым доступным интернетом замыкает Китай, в месяц необходимо будет заплатить 902,7 рубля.

В Турции придется заплатить 1 161,5 рубля, а 1 700 – в Бразилии, Южной Корее и Индонезии. В Аргентине безлимитный интернет обойдется в 2 000 рублей в месяц, в Мексике – около 2 500. Кроме того, в Италии заплатить придется 2 567 рублей, в Японии – 2 662 рубля, во Франции – 2 832 рубля.

Дороже 3 000 рублей обойдется интернет в ЮАР, а в Великобритании – 3 507 рублей. Стоимость интернета в Германии составила 4 035,7 рубля, в Австралии – 4 750 рублей.

В тройку стран G20 с самым дорогим интернетом вошли Канада, Саудовская Аравия и США – за интернет придется заплатить 5 106,3, 5 625,6, 5 972 рубля соответственно.

Аналитик Леонид Дельцин объяснил, что относительно низкая стоимость интернета в России связана с тем, что в стране острая конкуренция среди операторов связи и провайдеров. Их значительные инвестиции, в свою очередь, привели к снижению стоимости доступа.

Ранее жителям Москвы стали приходить СМС-сообщения с предупреждением об ограничениях мобильного интернета из соображений безопасности. В частности, такие оповещения получают абоненты МТС и "Билайна". При этом сервисы из "белого списка" Минцифры РФ доступны для пользователей даже в условиях ограничений.

