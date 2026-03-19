Древнерусский амулет с изображением змееногой женщины отреставрировали в Москве

Специалисты отреставрировали редкий амулет с изображением змееногой женщины, который был найден во время археологических исследований на Дружинниковской улице в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века, отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, их происхождение связано с аналогичными украшениями, которые изготавливали в Византии.

"Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев", – добавил Емельянов.

На лицевой стороне амулета изображена сцена Крещения Господня, а на тыльной – змееногая женщина. Прототипом существа на украшении может быть статуя Сциллы, которая находилась на ипподроме в Константинополе. В 1204 году этот монумент разрушили крестоносцы, захватившие город.

Находку передадут в составе коллекции в Музей Москвы.

В столице продолжается программа реставрации и возрождения памятников архитектуры. В прошлом году работы велись на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершились.

