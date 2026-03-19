Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 07:18

Город

Древнерусский амулет с изображением змееногой женщины отреставрировали в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты отреставрировали редкий амулет с изображением змееногой женщины, который был найден во время археологических исследований на Дружинниковской улице в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века, отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, их происхождение связано с аналогичными украшениями, которые изготавливали в Византии.

"Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев", – добавил Емельянов.

На лицевой стороне амулета изображена сцена Крещения Господня, а на тыльной – змееногая женщина. Прототипом существа на украшении может быть статуя Сциллы, которая находилась на ипподроме в Константинополе. В 1204 году этот монумент разрушили крестоносцы, захватившие город.

Находку передадут в составе коллекции в Музей Москвы.

В столице продолжается программа реставрации и возрождения памятников архитектуры. В прошлом году работы велись на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершились.

В Тверском районе Москвы стартовала реставрация торгового дома В. Ф. Аршинова, являющегося выдающимся примером раннего московского модерна. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, расположено по адресу Старопанский переулок, дом 5, строение 1.

Сергей Собянин: реставрация 144 памятников архитектуры завершена в 2025 году

Читайте также


город

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика