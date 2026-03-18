18 марта, 13:18Мэр Москвы
Сергей Собянин: реставрация 144 памятников архитектуры завершена в 2025 году
В Москве продолжается программа реставрации и возрождения памятников архитектуры. В прошлом году работы велись на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершились, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Например, специалисты привели в порядок:
- стену Китай-города с башней;
- церковь Вознесения и Домик Петра в музее-заповеднике "Коломенское";
- восточный флигель усадьбы Воронцово;
- дворец Н. А. Дурасова в усадьбе Люблино;
- швейцарский домик Государственного музея керамики и усадьбы "Кусково";
- дом-усадьбу, в которой жил писатель Лев Толстой в 1882–1901 годах;
- городскую усадьбу Тарасова;
- юго-западную башню Даниловского монастыря;
- главный дом городской усадьбы Р. Р. Кошелева;
- архитектурный ансамбль конца XIX века в Орлово-Давыдовском переулке.
Всего за последние 15 лет в столице отреставрировали 2 491 объект культурного наследия. Памятники возрождаются за счет средств городского бюджета, частных инвесторов, меценатов, а также в рамках федеральных программ, уточнил Собянин.
Ранее реставрационные работы завершились в церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве. Мастера обновили цоколь и декор, кирпичную кладку, архитектурные детали из кирпича фасадов дома и колокольню. Внутри отремонтировали стены, потолки, полы, ограждения и лестницы.
