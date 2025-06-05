Документальный фильм о Джоне Ленноне выйдет в России

Фото: ТАСС/АР/John Lindsay

Документальный фильм, приуроченный к 85-летию основателя группы The Beatles Джона Леннона, выйдет 9 октября, в день его рождения. Его покажут в России, сообщается на странице World Pictures в соцсети "ВКонтакте".

Кинокартина расскажет о последнем десятилетии жизни музыканта. Компания отметила, что зрители увидят редкие материалы, связанные с артистом. О нем расскажут музыканты, журналисты и родные.

Леннон – британский рок-музыкант, поэт, композитор, художник и писатель. Он был основателем, соавтором, вокалистом и ритм-гитаристом The Beatles.

По данным СМИ, в апреле 2028 года в прокат выйдут четыре фильма о каждом экс-музыканте The Beatles. Режиссером всех картин выступит Сэм Мендес. Создатели уже утвердили актеров на главные роли.

Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, роль Ринго Старра досталась Барри Кеогану, образ Джона Леннона воплотит на экране Харрис Дикинсон, а роль Джорджа Харрисона исполнит Джозеф Куинн.

