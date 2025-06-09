Фильм "Балерина" с Аной де Армас возглавил кинопрокат в России

Фото: кадр из фильма "Балерина"; режиссер – Лен Уайзман; производство – 87Eleven Entertainment, Hungarian National Digital Archive & Film Institute, Lionsgate Productions Ltd., Summit Entertainment, Thunder Road

Спин-офф "Джона Уика", фильм "Балерина" с кубино-испанской актрисой Аной де Армас в главной роли возглавил кинопрокат в России в прошедшие выходные, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за два дня. Об этом сообщается на портале Kinobusiness.

На втором месте в списке с большим отставанием находится ремейк мультфильма "Лило и Стич", которому удалось заработать 40,6 миллиона рублей – только в странах СНГ, без учета России и Белоруссии. Третье место занял фильм "Кракен", в котором снялись Александр Петров и Виктор Добронравов, – 19,8 миллиона рублей.

Пятерку лидеров замыкают боевик "Каратэ-пацан: Легенды" (без учета РФ и Белоруссии) и фэнтези "сНежный человек" – 17,4 миллиона рублей и 16,1 миллиона рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что спецпоказ детективного драматического триллера "Самозванцы" состоится в кинотеатре "Москино Салют" 10 июня. После показа со зрителями обсудит фильм режиссер Мария Рейзер. Она расскажет, что ее вдохновило на создание этой истории, как актерам получилось перевоплотиться в своих героев и другое.

Кроме того, осенью в прокат выйдет полнометражный фильм "Папины дочки. В кино". Сюжет сериала "Папины дочки. Новые" разворачивался вокруг Вениамина, который, как и его тесть Сергей Васнецов много лет назад, стал многодетным отцом-одиночкой.