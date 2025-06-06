Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в кинотеатре "Москино Салют"

Фото: кадр из фильма "Самозванцы"; режиссер – Мария Рейзен; производство – Централ Партнершип; Русские исторические медиа

Спецпоказ детективного драматического триллера "Самозванцы" состоится в кинотеатре "Москино Салют" 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГБУК "Московское кино".

После показа со зрителями обсудит фильм режиссер Мария Рейзер. Она расскажет, что ее вдохновило на создание этой истории, как актерам получилось перевоплотиться в своих героев и другое.

Фильм "Самозванцы" снят к 200-летию пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов" и вдохновлен событиями осени 1993 года. Главные роли в картине исполнили Сергей Шакуров, Линда Лапиньш, Егор Бероев и другие актеры.

Кинопроизводство проходило на столичных площадках при содействии городской кинокомиссии "Москино". Первая премьера фильма прошла в рамках конкурса 47-го Московского международного кинофестиваля.

Киноплатформа "Москино" стала значимым цифровым проектом, который объединяет создателей и поклонников кино. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, платформа, появившаяся в 2023 году, быстро заняла важное место в московском кинопространстве и стала ценным культурным проектом. Всего за 1,5 года удалось привлечь свыше 800 тысяч пользователей, а общее количество посещений достигло более 2,5 миллиона.