Эпизоды шпионского детектива сняли на площадках кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Эпизоды шпионского детектива "Разящий луч" сняли в кинопарке "Москино", передает портал мэра и правительства столицы.

Согласно сюжету сериала, советская разведка завербовала для дезинформации американцев валютного спекулянта Кима Никанорова, который должен установить контакт с Центральным разведывательным управлением. Для съемок были использованы натурные площадки, в том числе "Питерский бар", "Витебский вокзал" и "Москва 1940-х годов".

Продюсер сериала Александр Стариков рассказал, что локация "Москва 1940-х годов" помогла создать образ Германии 1970-х годов. Там были сняты эпизоды в кафе, выход из гостиницы и иные сцены. Декорации кинопарка также помогли в съемке лобби-бара немецкого отеля и комнаты мотеля.

"Главное преимущество этой площадки – большое количество декораций на одной территории. Мы очень рады за индустрию, что есть такое место, в котором комфортно и приятно работать", – отметил Стариков.

Режиссер Алексей Мурадов также назвал замечательной площадку "Москино", где им удалось в несколько смен провести интерьерные и экстерьерные съемки Германии и Москвы 1960–1970-х годов.

"Здесь очень приятно находиться, и все располагает к работе. Думаю, что площадка будет развиваться и дальше – всем кинопроизводителям в помощь", – добавил Мурадов.

Премьера сериала, созданного компанией Star Media Vision и телеканалом РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета, ожидается в этом году. Главные роли сыграли актеры Иван Колесников, Дарья Мороз, Кирилл Гребенщиков, Павел Трубинер, Евгений Харитонов, Марина Петренко и многие другие.

Ранее стало известно о съемках продюсерским центром Киностудии Горького при поддержке Минкульта РФ исторического ромкома с элементами фантастики. Съемки "Московской кассы невест" уже начались в Москве. История кинокартины рассказывает о будущем, в котором изобрели цифровой детектор лжи и машину времени.

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