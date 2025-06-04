Платформа "Москино" за 1,5 года стала ключевым инструментом кинематографистов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Киноплатформа "Москино" стала цифровым центром притяжения, который привлекает как кинематографистов, так и зрителей. Сервис упрощает согласование съемок через кинокомиссию и знакомит с киноиндустрией, передает издание "Ведомости".

Заммэра Наталья Сергунина напомнила, что платформа была запущена Сергеем Собяниным в 2023 году. За это время она вошла в число ключевых элементов столичной киноиндустрии и стала культурным ресурсом.

В частности, за 1,5 года к ней присоединились более 800 тысяч пользователей, а число посещений превысило 2,5 миллиона.

"Она востребована не только у профессионалов индустрии и студентов профильных вузов, но и у всех, кто интересуется кино", – отметила вице-мэр.

На возможности "Москино" также обратил внимание глава департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, платформа значительно ускоряет процесс создания фильмов.

Во-первых, здесь можно найти и забронировать павильоны ведущих киностудий города. Всего доступно около 700 локаций, включая парки, вокзалы, дворцы, фестивальные площадки и натурные локации кинопарка "Москино", а также павильоны киностудии Горького и кинозавода "Москино".

Во-вторых, создатели фильмов могут выбрать подходящий реквизит из более чем 60 тысяч наименований, включая костюмы разных эпох, мебель, бутафорию, технику и многое другое.

При этом подать заявку на съемки и согласовать их место можно непосредственно на платформе, за это отвечает кинокомиссия "Москино".

"Все этапы – от подачи заявки до согласования съемок – проходят в одном цифровом окне. С начала 2025 года поступило свыше 1 тысячи заявок – это в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", – подчеркнул Фурсин.

До появления цифровой платформы снимать фильмы в Москве было непросто. Даже создание короткометражных проектов требовало множества звонков и согласований, поделился продюсер компании Black Box Production Павел Сарычев. Он рассказал, что его студия начала активно сотрудничать с киноплатформой в прошлом году.

"Нам удалось провести несколько десятков смен, полностью организованных через службу одного окна платформы. Все было понятно, четко и удобно", – отметил он.

Вместе с тем сервис "Москино" продолжает активно развиваться. Например, в апреле текущего года появилась новая функция, предполагающая предварительный просмотр локаций кинопарка. Благодаря этому кинопроизводители могут быстро согласовать очный показ главной площадки Московского кинокластера и узнать о ее возможностях.

"Профессионалы индустрии получают возможность в деталях рассмотреть все особенности искомой площадки, чтобы определить ее соответствие требованиям для съемок фильма, сериала, рекламного ролика или клипа", – пояснил руководитель киноплатформы "Москино" Илья Толстов.

Вместе с тем на сайте кинопарка представлена информация об оформлении таких локаций, как "Витебский вокзал", "Москва 1940-х", "Улицы Берлина", "Ковбойский городок", "Парк сказок", "Глухая деревня". Все эти и другие места представлены детальными фотографиями. Выбрав одну из них, пользователи могут отправить запрос в кинопарк "Москино" для организации личного визита на выбранную площадку.

Толстов анонсировал расширение данной функции на павильоны кинозавода "Москино" в ближайшее время. По его словам, в настоящее время на сайте доступно семь площадок площадью от 810 до 3 080 квадратных метров. Одна из самых популярных локаций для съемок – павильон "Полиция".

Цифровая платформа "Москино" популярна не только среди профессионалов, но и среди жителей и гостей столицы, увлеченных кино. Как подметила Сергунина, больше половины посетителей заходят именно в раздел для любителей кинематографа. Здесь можно найти различные форматы досуга: провести время с семьей в играх, прогуляться по декорациям Москвы 1940-х годов и других эпох, а также вместе с друзьями принять участие в съемках по мотивам известных фильмов или попробовать себя в тематических квестах.

Киноплатформа является лицом флагманской площадки Московского кинокластера – кинопарка "Москино", подчеркнул Толстов. Он объяснил это тем, что здесь пользователи могут узнать обо всех предстоящих мероприятиях: фестивалях, экскурсиях, показах в кинотеатре, также приобрести билеты на них.

На платформе также есть специальный раздел для тех, кто хочет развиваться в киноиндустрии. Будущие актеры, сценаристы, монтажеры и операторы могут присоединиться к онлайн-курсам и программам профильных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что площадь кинокластера "Москино" планируется увеличить на 138 гектаров. Кроме того, там намерены создать более 25 тысяч квадратных метров декораций. Таким образом, "Москино" станет крупнейшей в мире площадкой для натурных съемок.