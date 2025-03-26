Самый большой в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Крупнейший в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте. Конструкция из светодиодных дисплеев позволяет создавать эффекты любой сложности. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

"Проект откроет новые возможности для индустрии, упростит многие рабочие процессы и снизит затраты. Площадь огромного экрана превышает 300 квадратных метров", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Устройство в форме шайбы даст возможность снимать фильмы независимо от сезона и погоды. Благодаря экрану съемочной команде не придется искать места для съемок, менять декорации или использовать компьютерную графику. Кроме того, для каждой сцены можно будет выбирать локации и визуальные эффекты, при этом актеры во время съемочного процесса увидят то же, что и зрители.

Разработчик экрана – флагманский резидент кинозавода "Москино". Он занимается производством полнометражных фильмов, сериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов с использованием передовых технологий. Студия уже завершила 500 проектов, в частности сериал "Челюскин. Первые" и фильм "Красный шелк".

"Мы называем эту конструкцию "шайбой". Внутри нее можно создавать эффекты любой сложности, которые на экране кинотеатра будут выглядеть натурально. Сама технология для России уникальная, и мы рады, что нам удалось эту задумку реализовать", – добавил основатель студии Юрий Ярушников.

Помимо этого, у резидента есть еще один павильон на территории кинозавода. Он предназначен для съемок сцен с участием автомобилей и других видов транспорта. Для имитации движения используются специальные динамические платформы.

В рамках проекта "Москва – город кино" в столице активно развивается сфера киноиндустрии. Благодаря проекту в городе появится единое креативное пространство площадью 1 170 гектаров. В него уже вошли киностудия имени Максима Горького, расположенная на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, а также сеть кинотеатров, кинопарк и кинозавод "Москино".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжает укреплять лидирующие позиции в сфере отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня благодаря проекту "Москва – город кино". В 2024 году в Московском кинокластере было снято около 120 проектов, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года, уточнил глава города.