Сергей Собянин назвал ключевые городские мероприятия в сфере культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одними из ключевых мероприятий в сфере культуры в этом году в Москве станут события, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, это станет основной темой 2025 года. Центральной локацией традиционно была выбрана Поклонная гора. Тем не менее москвичи смогут посетить мероприятия во всех округах, парках, театрах и музеях, а также библиотеках и других учреждениях культуры.

Летом в столицу вернется фестиваль "Театральный бульвар", но в этот раз он станет еще масштабнее. Мэр подчеркнул, что власти увеличили число площадок и мероприятий, чтобы привлечь новых зрителей в театры и концертные залы и познакомить их с репертуаром.

Осенью горожане вновь смогут посетить Московскую неделю моды. В этом марте в ней приняли участие 186 компаний из России и других стран, а также около 140 студентов творческих учебных заведений, отметил Собянин.

Вместе с тем градоначальник подвел итоги прошлого года. В августе в столице впервые состоялась Московская международная неделя кино. Она объединила представителей кинокомпаний, продюсеров, сценаристов и государственных деятелей из 47 стран. Программа мероприятий охватывала всю Москву: от показов фильмов до экскурсий по местам съемок известных кинолент.

В свою очередь, в декабре Московская международная неделя креативных индустрий собрала представителей Бразилии, Египта, Индии, Китая, Таиланда, Турции и других стран. В рамках события были подписаны экспортные контракты в сфере кино, анимации, видеоигр и дизайна интерьеров.

Столичные учреждения культуры за прошлый год посетили 235 миллионов раз. По словам Собянина, многие программы и мероприятия вызвали большой интерес и показали востребованность у местных жителей.

На этом фоне мегаполис продолжает укреплять лидирующие позиции в сфере отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня благодаря проекту "Москва – город кино". В 2024 году в Московском кинокластере было снято около 120 проектов, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года.

