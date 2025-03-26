Собянин: учреждения культуры Москвы за год посетили 235 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные учреждения культуры за прошлый год посетили 235 миллионов раз, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Многие программы и мероприятия вызвали невероятный интерес и показали востребованность у жителей города. Москва остается главным культурным центром России!" – рассказал глава города.

Он отметил, что столица продолжает укреплять лидирующие позиции в сфере отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня благодаря проекту "Москва – город кино". В 2024 году в Московском кинокластере было снято около 120 проектов, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года.

Помимо этого, крупные события нередко объединяют весь город в единую театральную и концертную площадку под открытым небом, подчеркнул Собянин и добавил, что Москва продолжит реализацию культурных проектов.

Ранее работники учреждений культуры рассказали о лучших выставках и постановках в Москве. Например, жители и гости города могут посетить усадьбу Кусково, где представлена подлинная коллекция портретов "славных особ". Начальник управления мероприятий и массовых коммуникаций Государственного музея-заповедника "Останкино и Кусково" Ксения Немова отметила, что эта выставка подойдет любителям истории и биографий героев минувших эпох.

В свою очередь, гендиректор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова пригласила посетить выставку "История Москвы". Экспозиция рассказывает о жизни горожан со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки (I тысячелетие до нашей эры) до начала Великой Отечественной войны.