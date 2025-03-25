Сергей Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в День работника культуры вручил столичным деятелям искусства награды за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей. Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Мэр Москвы поздравил присутствовавших с профессиональным праздником и отметил, что культура – основа духовного содержания и идеологии России. Глава города обратил внимание, что пласт истории, настоящего и будущего столицы составляют кино, театры, библиотеки и дворцы культуры.

"Москвичи вас любят, обожают и говорят вам огромное спасибо за вашу работу. Особенно это важно сегодня, когда страна сражается за свою независимость и суверенитет. <…> Поэтому особые слова благодарности за то, что московские артисты провели около тысячи выездных мероприятий для бойцов специальной военной операции", – добавил Собянин.

Также градоначальник отметил, что власти Москвы реализируют программу поддержки развития культуры города. В частности, специалисты восстанавливают и ремонтируют здания театров, старых кинотеатров, библиотеки, дворцы культуры. Помимо этого, столичные власти поддерживают музыкальное образование детей.

Собянин подчеркнул, что за прошлый год столичные культурные учреждения посетили около 250 миллионов человек, что стало рекордом для Москвы. По словам главы города, такой результат – заслуга деятелей искусства, ведь горожане и гости города посещали театры и парки культуры, чтобы насладиться их творчеством.

Мэр выразил признательность столичным деятелям культуры и пожелал им дальнейших успехов в деятельности. Всего было награждено почти 40 человек. Им были вручены знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" XL и XХХ лет.

Кроме того, некоторые москвичи, в том числе актрисы Алена Бабенко и Виктория Исакова, были удостоены почетного звания "Почетный деятель искусств города Москвы". Также актера Алексея Маклакова Собянин отметил благодарностью мэра столицы.

Ранее Собянин расширил круг соискателей грантов для талантливых обучающихся школ искусств и творческих колледжей. Как отметил мэр, решение вступит в силу в 2026 году, так как набор на текущий год уже завершен, однако обучающиеся учебных заведений сейчас могут претендовать на получение гранта, если станут победителями профильных олимпиад "Искусство – детям".