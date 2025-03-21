Собянин расширил доступ к грантам для одаренных учащихся школ искусств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин расширил круг соискателей грантов для талантливых обучающихся школ искусств и творческих колледжей. Об этом столичный мэр сообщил в телеграм-канале.

Как отметил глава города, в конкурсе могут принять участие не только ученики городских школ и колледжей, но и воспитанники федеральных и частных столичных учебных заведений, имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг в сфере искусства.

"В полном объеме решение вступит в силу с 2026 года, так как прием заявок на 2025-й уже завершен", – добавил градоначальник

Собянин обратил внимание, что обучающиеся государственных и частных учебных заведений в текущем году могут претендовать на получение гранта, если станут победителями профильных олимпиад "Искусство – детям".

Между тем в школах и колледжах искусств Москвы начались дни открытых дверей. В столице пройдет 100 мероприятий, на которые может прийти любой желающий.

27 марта гости смогут посетить детскую музыкальную школу имени А. К. Глазунова, где они познакомятся с преподавателями и музыкальными инструментами. Кроме того, 29 марта в детской музыкальной школе при МССМШ имени Гнесиных пройдет концерт с участием обучающихся.

Актуальная информация о мероприятиях опубликована на официальных сайтах школ искусств. Тем временем приемная кампания в образовательные учреждения стартует 15 апреля на портале mos.ru.