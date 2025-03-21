Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни открытых дверей начались в школах и колледжах искусств Москвы в преддверии приемной кампании. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Приемная кампания в образовательные учреждения стартует 15 апреля на портале mos.ru. Перед ней будущие ученики и студенты могут посетить дни открытых дверей, которые проводятся с марта по май и ежегодно собирают более 10 тысяч посетителей. В процессе мероприятий дети и их родители познакомятся с жизнью школы или колледжа, смогут задать вопросы о поступлении, основных образовательных программах и вступительных испытаниях, а также встретиться с преподавателями.

"В столице существует большое количество направлений образования в сфере культуры и искусства: музыкальное, хоровое, архитектурное, художественное, хореографическое и театральное. Для детей открыто 153 творческих образовательных учреждения: детские школы искусств, колледжи и институт музыки", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, в столице пройдет 100 встреч, на которые может прийти любой желающий. Для будущих студентов проводят экскурсии в колледж музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. В программу входят посещение музея оперной певицы, встречи с руководителями отделений, концерты, практические занятия по разным дисциплинам, просмотры художественных работ и прослушивания абитуриентов.

Кроме того, 27 марта гости смогут посетить детскую музыкальную школу имени А. К. Глазунова. Посетители познакомятся с преподавателями и музыкальными инструментами, узнают о работе отделений. Кроме того, школа подготовила насыщенную программу, в частности интерактивные мероприятия и мастер-класс по живописи.

Также в детской музыкальной школе при МССМШ имени Гнесиных 29 марта пройдет концерт, в котором примут участие ученики фортепианного, струнного и духового отделений. В программе также запланированы выступления солистов и камерных ансамблей. В этот день состоится презентация школы и индивидуальные консультации руководителей отделений. Регистрация на мероприятие открыта до 25 марта.

Будущих учеников приглашают 30 марта на мероприятие "День в Школе Табакова", в ходе которого дети и их родители смогут послушать консультации по поступлению и подаче заявки, узнают об истории Московской театральной школы Олега Табакова и методиках обучения. Для абитуриентов также с концертом выступят студенты четвертого курса.

Познакомиться с детской музыкальной школой имени Й. Гайдна москвичи могут 3 апреля. В рамках дня открытых дверей обучающиеся младших классов представят выступления на фортепиано, ударных и духовых инструментах. Также гости смогут послушать выступление струнных оркестровых, народных клавишных и струнных инструментов. После концерта посетители смогут поговорить с преподавателями, посетить занятия и получить рекомендации.

Кроме того, день открытых дверей пройдет 8 апреля в детской музыкально-хоровой школе № 106. Будущим ученикам и их родителям проведут экскурсию по школе, где они смогут узнать историю учебного заведения и посетить небольшой музей. Также гостей ждут уроки от преподавателей, консультации по вопросам поступления в школу. Тем временем для маленьких посетителей будет организован воркшоп по раннему музыкальному развитию. Завершится мероприятие концертом, на котором выступят обучающиеся и преподаватели.

Жители столицы могут узнать даты проведения открытых дверей в образовательных учреждениях по ссылке. Актуальная информация опубликована на официальных сайтах школ искусств, где москвичи также могут ознакомиться с направлениями школ и колледжей.

Между тем в столичных детских школах искусств весной пройдет свыше 10 занятий проекта "Урок со звездой". С учениками ранее встретились дирижер Владимир Спиваков, народные художники России Никас Сафронов и Константин Петров. Кроме того, в феврале состоялась открытая репетиция Спивакова и мастер-класс от Петрова в детской художественной школе имени В. Ф. Стожарова.