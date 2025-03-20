В Москве презентовали проект "Культурный код России"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

В Москве представили творческий проект "Культурный код России", реализуемый в целях развития современной детской драматургии и популяризации театрального искусства среди подростков, сообщает Агентство "Москва".

Как отметила в ходе презентации основатель и председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова, в России ощущается нехватка пьес, поставленных по современным произведениям отечественных детских писателей. Спектакли ставятся по классическим произведениям, в то время как дети живут в абсолютно других реалиях, подчеркнула она.

"Наш проект как раз направлен и создан именно для того, чтобы в его рамках восполнить вот этот пробел. Сейчас уже писатели написали 76 пьес, и эти пьесы уже предоставлены жюри для оценки. Из этих пьес будет сделан целый сборник, который будет разослан по школам и театральным студиям", – рассказала председатель Союза детских и юношеских писателей.

Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин, в свою очередь, высказал мнение, что дети должны приучаться к театру с ранних лет, поэтому правительство Москвы намерено поддерживать этот проект.

По его мнению, юноши и подростки являются сложной аудиторией и имеют свои проблемы, что мешает заинтересовать их. Однако на них нельзя "махнуть рукой", а следует искать "ключик", чтобы воспитать любовь к театральному искусству, отметил Фокин.

Ранее Сергей Собянин сообщил о скором открытии культурно-досугового центра (КДЦ) "Полярный" в Южном Медведкове. Мэр отметил, что по просьбе местных жителей площадь КДЦ была увеличена в два раза. При этом функция кинопоказа была сохранена, несмотря на переформатирование объекта в настоящий дворец культуры.

Кроме того, Собянин рассказал, как город помогает проявиться талантливым художникам из всех регионов России. В частности, Моспродюсер и Агентство креативных индустрий проводят несколько уникальных творческих проектов. Один из них, который называется "Контуры культуры", привлекает художников для обновления интерьеров учреждений культуры в городе.