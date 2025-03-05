Собянин заявил о скором открытии культурно-досугового центра "Полярный"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Культурно-досуговый центр (КДЦ) "Полярный" готовится к своему открытию в Южном Медведкове, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра здания центра.

"Встречался с жителями несколько лет тому назад. Они очень просили восстановить "Полярный". Это культурный центр района. Находился в аварийном состоянии, и, честно говоря, были сомнения: заниматься им или нет", – вспомнил мэр.

Собянин отметил, что по просьбе местных жителей, площадь КДЦ была увеличена в два раза. При этом функция кинопоказа была сохранена, несмотря на переформатирование объекта в настоящий дворец культуры.

Также мэр напомнил о продолжении столичной программы по реконструкции зданий бывших кинотеатров.

"За последние годы 27 кинотеатров восстановили. Это исторические здания, которые были заброшены", – подчеркнул Собянин.

По его словам, город оказывает поддержку киноотрасли. В частности, восстанавливается Киностудия Горького. Мэр добавил, что через пару лет этот комплекс станет одним из самых крупных центров по съемкам кино.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что кинотеатр "Полярный" возвели в 1960-е годы. С 1990-х годов он не работал и приходил в упадок. Работы по реконструкции здания в рамках Адресной инвестиционной программы начались в конце 2022 года и были завершены в декабре 2024 года.

Общая площадь пятиэтажного здания выросла до 8 900 квадратных метров. Архитектурной особенностью КДЦ стал стеклянный фасад. Внутри расположились концертный зал на 300 зрителей, медиазал на 138 мест с возможностью проводить киносеансы, спортзал, помещения для творческих кружков, включая фотостудию, студию звукозаписи, зону настольных игр, компьютерный зал для киберспорта и многое другое.



На прилегающей территории появились детские площадки спортивный кластер с комплексом "русский ниндзя". Предполагается, что центр сможет принимать до 1 тысячи человек каждый день.

Ранее в Москве согласовали проект по приспособлению кинотеатра "Победа" в Таганском районе Москвы. Здание возвели в 1957 году, в настоящее время там работает Московский детский театр марионеток. Предполагается, что в ходе реконструкции специалисты приведут в порядок фасады, исторические интерьеры, капитальные стены, перекрытия, опоры, лестницы и прочие декоративные элементы.

