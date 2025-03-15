Собянин рассказал о творческих проектах Моспродюсера и Агентства креативных индустрий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Артур Новосильцев

Москва помогает проявиться талантливым художникам из всех регионов России. В частности, Моспродюсер и Агентство креативных индустрий проводят несколько уникальных творческих проектов, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Один из них, который называется "Контуры культуры", привлекает художников для обновления интерьеров учреждений культуры в городе. В течение трех лет им удалось изменить вид внутренних пространств 51 библиотеки, театра и детской школы искусств.

Также художники могут представить свои цифровые работы. Их транслируют на крупных медиафасадах в рамках фестиваля "Стритартерия Fest". В 2024 году году digital-работы демонстрировались на крупнейшем медиаэкране столицы у Малого амфитеатра парка "Зарядье".

Вместе с тем в "Арт-фабрике" художникам предлагают поработать над арт-объектами для бизнеса. Речь идет о скульптурах, муралах, инсталляциях и других формах. Партнером проекта являются МГТУ имени Баумана, шоурум брендовой одежды и московские застройщики.

Кроме того, столица предлагает творцам бесплатно принимать участие в ярмарках и маркетах современного искусства.

При этом в апреле на востоке Москвы планируется открыть первый городской творческий центр "Московские мастерские". Там подготовят 35 полностью укомплектованных студий, где смогут работать художники и керамисты, а также разработают обширную образовательную программу.

Ранее на Большой кольцевой линии московского метрополитена открыли три новые площадки для участников проекта "Искусство в метро". Помимо них, пассажиры метро смогут увидеть художников на станциях "Киевская", "Комсомольская", "Парк культуры", "Таганская", "Достоевская" и "Римская".