Весной в детских школах искусств пройдут "Уроки со звездой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В детских школах искусств Москвы весной 2025 года пройдет свыше 10 занятий проекта "Урок со звездой". Второй сезон реализуется столичным департаментом культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Депкульта Алексея Фурсина.



"Первый сезон проекта "Урок со звездой" показал, что формат мастер-классов популярен – за прошлый год в них приняли участие более 2,4 тысячи учащихся", – отметил Фурсин.

В феврале 2025 года с учениками детских школ искусств Москвы встретились дирижер Владимир Спиваков, народные художники России Никас Сафронов и Константин Петров. В Московском международном доме музыки 3 февраля состоялась открытая репетиция Спивакова, а 6 февраля Петров провел мастер-класс в детской художественной школе имени В. Ф. Стожарова.

Натюрморт, послуживший образцом, составили в военно-морской тематике в честь скорого празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Художник разрешил ученикам рисовать вне определенного стиля.

"Включение в образовательный процесс встреч с известными художниками помогает ребятам совершенствоваться и содействует профессиональному самоопределению", – рассказала директор учреждения Нона Азнавурян.

В выставочном зале Краснопресненской художественной школы 24 февраля состоялся мастер-класс с Сафроновым. Участники встречи смогли нарисовать акварельный натюрморт. Кроме того, известный художник назвал автора лучшей, по его мнению, работы. Им стал ученик седьмого класса Иван Деревянко.

"Моя сестра рисовала, и я вслед за ней стал рисовать. Я хочу стать знаменитым модельером, и для этого мне нужно художественное образование. Я с большим удовольствием учусь в нашей школе. Когда я увидел Никаса Степановича вживую, он меня впечатлил", – указал Деревянко.

Сам Сафронов подчеркнул, что в искусстве всегда нужна индивидуальность, но основа – это классика, которая начинается в художественной школе.

Мастер-классы в рамках проекта "Урок со звездой" проводятся с начала учебного года 2024/2025. Уже более 1,5 тысячи учеников из 32 учреждений смогли посетить такие уроки. Например, они уже пообщались с Юрием Башметом, Игорем Бутманом и Надеждой Бабкиной.

