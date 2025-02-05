Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Народный артист СССР, президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков провел открытую репетицию совместно с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы". Занятие прошло в камерном зале ММДМ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В столице стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой", в рамках которого выдающиеся артисты проводят мастер-классы для учащихся в школах искусств и студентов творческих колледжей.

Благодаря проекту ребята в прошлом сезоне смогли узнать обо всех тонкостях профессии. В 2025-м планируется развивать новые форматы, в том числе выездные занятия в мастерских, концертных залах, театрах и студиях, рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

На прошедшем уроке Спивакова присутствовали 150 человек – дети, педагоги и родители, которые смогли увидеть процесс подготовки к предстоящему концерту. Интерес детей вызвал тот факт, что участвовавшему солисту из Швейцарии, пианисту Лукасу Шишу оказалось 13 лет.

Комментарии маэстро о нюансах исполнения Фортепианного концерта № 12 Вольфганга Амадея Моцарта, адресованные солисту, были понятны участникам мастер-класса и воспринимались как полезные советы.

После репетиции Спиваков выразил радость от проведения такой встречи. По его мнению, для становления личности человека нужны большие примеры. Их и получают дети, когда с ними проводится работа, отметил артист.

Во втором сезоне проекта "Урок со звездой" занятия для ребят подготовили известные музыканты, художники и скульпторы. В феврале пройдут встречи с художниками Константином Петровым и Никасом Сафроновым.

Мастер-классы в рамках проекта проводятся с начала учебного года. Уже более 1,5 тысячи ребят из 32 учреждений смогли посетить такие уроки. Например, они уже пообщались с Юрием Башметом, Игорем Бутманом и Надеждой Бабкиной.

Башмет объяснил, как совмещать обучение на разных музыкальных инструментах, Бутман рассказал о своем обучении на саксофоне и поделился историями с гастролей, а Бабкина поговорила с детьми о народном жанре.