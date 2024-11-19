В московских школах искусств проводят цикл встреч "Урок со звездой"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С начала учебного года в детских школах и колледжах искусств Москвы проходит серия встреч в рамках проекта "Урок со звездой". Более 1,5 тысячи учеников из 32 учреждений смогли познакомиться со знаменитыми музыкантами и артистами, художниками и дизайнерами, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Известные деятели культуры уже провели 16 занятий. Ученики пообщались с Юрием Башметом, Игорем Бутманом и Надеждой Бабкиной.

"Формат открытых уроков понравился ребятам и заинтересовал представителей творческой сферы столицы. До конца года состоится еще несколько мероприятий, в том числе посвященных съемкам новогодних шоу", – подчеркнула заммэра.

Бутман рассказал ученикам Московской городской детской музыкальной школы имени И. О. Дунаевского о своем обучении на саксофоне, а также поделился историями гастрольной жизни. В свою очередь, Башмет провел встречу с учениками детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена, в рамках которой объяснил, как совмещать обучение на разных музыкальных инструментах.

Кроме того, Бабкина посетила детскую музыкальную школу имени В. Ф. Одоевского. Она рассказала о народном жанре. В детской музыкальной школе имени С. И. Танеева состоялась встреча с гендиректором концертного зала "Зарядье", художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра Иваном Рудиным. Воспитанники школы услышали его истории об учебе в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.

Генеральный директор Москонцерта, киносценарист и продюсер Илья Бачурин пообщался со студентами Московского музыкально-педагогического колледжа. Студенты задавали ему вопросы об организации выступлений. Также народный художник СССР Александр Шилов предложил участникам проекта посетить экскурсии по своей галерее.

До конца года юные москвичи смогут познакомиться с организацией праздничных фестивалей, подготовкой ледовых шоу и съемками новогодних передач для телевидения.

В августе более 130 педагогов из столицы и регионов России посетили первую конференцию преподавателей музыкальных школ для повышения профессионального уровня и обмена знаниями, которая прошла в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогу все участники получили сертификаты о повышении квалификации от академического партнера конференции – Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

