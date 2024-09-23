Учащиеся школ и колледжей искусств встретились с известными деятелями культуры

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Для учеников детских школ и студентов профильных колледжей организовали открытые уроки и мастер-классы с известными музыкантами, артистами и художниками, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С ребятами встретились певица Надежда Бабкина, саксофонист Игорь Бутман, дирижер Юрий Башмет, актер Игорь Яцко, гендиректор Москонцерта Илья Бачурин, дирижер и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, оперная певица Ольга Леман-Балашова, певцы Этторе Салуччи, Георгий Екимов и пианист Николай Гангнус.

"На уроках ребята познакомились с историей развития академической музыки, фольклора, джаза, актерского мастерства и управлением концертной деятельностью. Звездные спикеры поделились с воспитанниками школ, их родителями и педагогами-наставниками опытом творческой деятельности, а также провели мастер-классы и ответили на вопросы аудитории", – подчеркнул руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

В детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена прошла встреча с альтистом и дирижером народным артистом СССР Юрием Башметом. Перед учениками выступил начинающий альтист оркестра артиста. Он рассказал, как извлекать красивые звуки из инструмента и как правильно держать альт. Также юные музыканты сыграли на фортепиано в четыре руки вместе с маэстро.

Народная артистка России Надежда Бабкина вместе с ансамблем "Русская песня" посетила детскую музыкальную школу имени В.Ф. Одоевского. Она рассказала о сложностях в выборе профессии, особенностях народного музыкального жанра и национальном колорите страны. После встречи вместе с артистами ансамбля дети исполнили песню "Гармонист играет, а душа страдает".

Саксофонист Игорь Бутман провел встречу с учениками Московской городской детской музыкальной школы имени И.О. Дунаевского. Он рассказал о своем детстве в Ленинграде, учебе у Геннадия Гольштейна, работе с известными музыкантами и гастрольной деятельности.

В детской музыкальной школе имени С.И. Танеева дирижер и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин рассказал о музыке и чувствах, вызванных ею.

Вместе с тем гендиректор Москонцерта Илья Бачурин встретился со студентами Московского музыкально-педагогического колледжа. В рамках своего выступления он рассказал о специфике организации концертных мероприятий, развитии продюсирования, сценарного искусства и телевидения. Также дети смогли узнать о создании проекта "Фабрика звезд".

Российский актер театра и кино, театральный режиссер Игорь Яцко выступил перед учащимися Московского театрального колледжа имени Л.А. Филатова. Он поделился секретами системы Константина Станиславского и рассказал об авторском изложении сюжетов произведений Николая Гоголя.

Между тем москвичка София Федорова исполнила сербскую народную песню "Тамо Далеко" на фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, учрежденном режиссером Эмиром Кустурицей. Этим выступлением под руководством председателя жюри фестиваля, дирижера Михаила Голикова российско-белорусский вокально-инструментальный ансамбль поблагодарил сербскую аудиторию за радушие и гостеприимство.

