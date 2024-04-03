Режиссер Кустурица посетил кинопарк "Москино"

Фото: кинопарк "Москино"

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк "Москино" – самую большую площадку для съемок натурного кино в ТиНАО, которую столичные власти в короткие сроки построили на заброшенном пустыре. Свои впечатления он рассказал Москве 24.

"Это очень импрессивно. Сейчас многие работают на хромакее, но я люблю, когда это в просторе, в этих пропорциях лучше мизансцену можно сделать. Это огромный проект. Можно сделать серьезный фильм. Очень профессионально сделано то, что я видел", – сказал Кустурица в ходе посещения кинопарка.

Он допустил, что именно на "Москино" снимет одну часть триптиха по произведениям русских писателей – Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского. Также режиссер пошутил, что, возможно, "Питер будет в Москве".

Также Кустурица заявил, что столица менялась каждый год и сейчас он не может поверить, что видит столько хороших вещей. Он высказался и об отмене русской культуры на Западе. По его мнению, русская культура – это также эволюция европейской.

"Если будет отмена, так Европа будет здесь, не будет там", – заключил режиссер.

Накануне состоялась встреча Эмира Кустурицы и Владимира Путина в Кремле. Во время встречи режиссер рассказал российскому лидеру о планах снять фильмы по произведениям русских писателей, после которых он планировал завершить карьеру. Однако Путин сказал, что говорить о завершении карьеры Кустурицы рано. Президент добавил, что заслуги режиссера очевидны, как и его талант и умение проникнуть в суть излагаемого.