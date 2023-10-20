Первым русскоязычным фильмом Кустурицы станет адаптация Достоевского

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Режиссер Эмир Кустурица планирует снять свой первый фильм на русском языке, адаптировав под современные реалии роман Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом сообщает ТАСС.

"Я сейчас работаю и буду работать над фильмом, который называется "Преступление без наказания", это по Достоевскому", – сказал он в рамках выступления на Школе кинокритики в Ясной Поляне.

По словам Кустурицы, изначально планировалось снимать фильм в Сербии.

"Но думаю, что самую лучшую модерн-версию Раскольникова, Соню Мармеладову, я сделаю здесь", – указал Кустурица.

Ранее стало известно, что начать работу над фильмом планируется в 2024 году. В качестве одной из локаций для съемок Кустурица рассматривал Краснодарский край. Его привлекла солнечность региона.

После съемок этого фильма Кустурица планирует приступить к экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр".

Кустурица сообщил о планах снять три фильма по произведениям Гоголя