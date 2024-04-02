Путин считает, что рано говорить о завершении карьеры Кустурицы

Фото: kremlin.ru

Говорить о завершении карьеры сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы рано. Об этом на встрече с Кустурицей в Кремле заявил Владимир Путин.

"Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом вам рано говорить. Рано говорить... Вы так много сделали. Мне кажется, что сделаете не меньшее еще", – сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что заслуги Кустурицы очевидны, а также его талант и умение проникнуть в суть излагаемого.

В ходе встречи режиссер также рассказал о планах снять фильмы по произведениям русских писателей – Федора Достоевского, Николая Гоголя, Льва Толстого и, возможно, Евгения Водолазкина в России, на что Путин назвал его идеи интересными и предложил их обсудить.

Ранее сообщалось, что Кустурица планировал снять свой первый фильм на русском языке, адаптировав под современные реалии роман Достоевского "Преступление и наказание". По его словам, работу над кинокартиной он уже начал, только называться она будет "Преступление без наказания".

Режиссер добавил, что съемки он хотел провести в Сербии, однако в качестве локации он рассматривал и Краснодарский край, который его привлек большим количеством солнца.