Кустурица опроверг информацию о его планах возглавить Театр Российской армии

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Эмир Кустурица не собирается становиться главным режиссером Театра Российской армии, а лишь поставит там несколько спектаклей. Об этом сербский режиссер и музыкант рассказал в беседе с РИА Новости.

"Я не руководитель, а тот, кто будет ставить там три спектакля. Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом режиссер. <...> Никакой театр я не принимал", – объяснил он.

Режиссер отметил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в курсе, что он не возглавит театр, а поставит там три спектакля. Приступить к работе он планирует, когда для этого появятся соответствующие условия.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил Кустурице занять должность главного режиссера Центрального театра Российской армии. Кинематографист предложение принял. Ожидается, что он поставит такие спектакли, как "Летят журавли" и "Жизнь как чудо".

