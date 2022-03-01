Кустурица опроверг информацию о его планах возглавить Театр Российской армии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Эмир Кустурица не собирается становиться главным режиссером Театра Российской армии, а лишь поставит там несколько спектаклей. Об этом сербский режиссер и музыкант рассказал в беседе с РИА Новости.
"Я не руководитель, а тот, кто будет ставить там три спектакля. Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом режиссер. <...> Никакой театр я не принимал", – объяснил он.
Режиссер отметил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в курсе, что он не возглавит театр, а поставит там три спектакля. Приступить к работе он планирует, когда для этого появятся соответствующие условия.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил Кустурице занять должность главного режиссера Центрального театра Российской армии. Кинематографист предложение принял. Ожидается, что он поставит такие спектакли, как "Летят журавли" и "Жизнь как чудо".
Кустурица возглавит Театр российской армии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: