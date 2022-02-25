В Театре имени Вахтангова опровергли уход Туминаса с поста худрука

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что художественный руководитель Римас Туминас покинул свой пост.

"Это фейковая информация. Римас Туминас был и остается худруком Вахтанговского театра", – заявил Крок Агентству "Москва".

Он напомнил, что в феврале Минкультуры РФ утвердило обновленную редакцию устава театра по просьбе Туминаса. По словам Крока, данная процедура не предусматривает смену худрука.

Ранее сообщалось, что Миндаугас Карбаускис оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского. В театре пояснили, что Карбаускис принял данное решение по собственной инициативе.

