Худрук Театра им. Маяковского Карбаускис покинул свой пост

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Миндаугас Карбаускис оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского. Об этом сообщает "Интерфакс".

В театре пояснили, что Карбаускис принял данное решение по собственной инициативе.

Миндаугас Карбаускис занимал пост художественного руководителя Театра имени Маяковского с 2011 года. Он имеет высшие театральные награды, среди которых – премии Константина Станиславского, "Золотая Маска", "Триумф", "Хрустальная Турандот", "Гвоздь сезона", "Звезда Театрала".

Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Театра Российской армии. Пресс-секретарь министра Россияна Марковская пояснила, что Шойгу лично встретился с кинематографистом, с которым дружит уже много лет.

