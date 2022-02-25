Худрук Театра им. Маяковского Карбаускис покинул свой пост

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Миндаугас Карбаускис оставил должность художественного руководителя Московского академического театра имени В. Маяковского. Об этом сообщает "Интерфакс".
В театре пояснили, что Карбаускис принял данное решение по собственной инициативе.
Миндаугас Карбаускис занимал пост художественного руководителя Театра имени Маяковского с 2011 года. Он имеет высшие театральные награды, среди которых – премии Константина Станиславского, "Золотая Маска", "Триумф", "Хрустальная Турандот", "Гвоздь сезона", "Звезда Театрала".
Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Театра Российской армии. Пресс-секретарь министра Россияна Марковская пояснила, что Шойгу лично встретился с кинематографистом, с которым дружит уже много лет.
Эмир Кустурица согласился стать режиссером Театра российской армии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: