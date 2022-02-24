Кустурица рассказал, когда приступит к работе в Театре Российской армии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, когда начнет работу в Центральном театре Российской армии. Он сообщил, что репертуар театра планируют изменить до конца 2022 года.

"К репетиции (приступим. – Прим. ред.) до конца года", – цитирует режиссера РИА Новости.

Кустурица отметил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако в данный момент они нуждаются в проработке.

Режиссер добавил, что пока не планирует переезжать в Россию в связи с работой в театре. Этот вопрос, по словам Кустурицы, необходимо сначала обдумать.

Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссер принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Театра Российской армии. Пресс-секретарь министра Россияна Марковская пояснила, что Шойгу лично встретился с кинематографистом, с которым дружит уже много лет.