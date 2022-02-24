Кустурица рассказал, когда приступит к работе в Театре Российской армии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, когда начнет работу в Центральном театре Российской армии. Он сообщил, что репертуар театра планируют изменить до конца 2022 года.
"К репетиции (приступим. – Прим. ред.) до конца года", – цитирует режиссера РИА Новости.
Кустурица отметил, что у него уже есть идеи для нового репертуара, однако в данный момент они нуждаются в проработке.
Режиссер добавил, что пока не планирует переезжать в Россию в связи с работой в театре. Этот вопрос, по словам Кустурицы, необходимо сначала обдумать.
Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссер принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Театра Российской армии. Пресс-секретарь министра Россияна Марковская пояснила, что Шойгу лично встретился с кинематографистом, с которым дружит уже много лет.
Кустурица возглавит Театр Российской армии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: