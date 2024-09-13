Москвичка исполнила сербскую народную песню на фестивале Эмира Кустурицы

Фото: Виктор Молодцов

Москвичка София Федорова исполнила сербскую народную песню "Тамо Далеко" на фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, учрежденном режиссером Эмиром Кустурицей.

Этим выступлением под руководством председателя жюри фестиваля, дирижера Михаила Голикова российско-белорусский вокально-инструментальный ансамбль поблагодарил сербскую аудиторию за радушие и гостеприимство.

По словам участницы фестиваля Софии Федоровой, все ее детство прошло в танцевальных кружках, музыкальной школе и детском хоре.

"Что по-настоящему поразило на Kustendorf CLASSIC – это особое творческое гостеприимство – то, как нас здесь ждали и принимали. Кажется, что в свое выступление я вложила все свои навыки, силы и вдохновение, но в ответ получила намного больше: теплоту, поддержку и огромную мотивацию развиваться в профессии дальше", – рассказала Федорова.

Видео: фонд "Родные города"

Kustendorf CLASSIC уже 11 лет проходит при поддержке компании "Газпром нефть" по программе "Родные города" в этнодеревне Дрвенград в Сербии. Программа развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых юных музыкантов, и создает допвозможности для профессионального и творческого роста молодых исполнителей. В столице образовательные проекты реализуются при поддержке Московского НПЗ.

В этом году фестиваль собрал 37 молодых музыкантов из трех стран – России, Белоруссии и Сербии, а его почетным гостем стал министр культуры Сербии Никола Селакович. Участники конкурсной программы выступили в четырех направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. В качестве наград победители получили золотую, серебряную и бронзовую матрешки, специально созданные российскими мастерами.

"Этот фестиваль – продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их", – заявил основатель фестиваля Kustendorf CLASSIC Эмир Кустурица.

По итогам фестиваля один из главных его трофеев отправился в Россию – серебряным призером конкурсной программы стал пианист из Омска Сергей Баженов. Первое место занял сербский скрипач Матия Спасоевич из Белграда. Бронза досталась участнику из Белоруссии – минскому саксофонисту Дмитрию Шувалову.

Ранее сообщалось, что масштабная музыкальная программа под открытым небом "Неоклассика" в "Коломенском" – это любовь!" пройдет 14 и 15 сентября. Она станет завершением серии гала-событий "Усадебные шедевры" и закроет летний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы".

Для гостей подготовили исторические пикники, фотозону с костюмами, развлечения неоаристократов, квест-экскурсию "Пушкинское вдохновение", выступления артистов и симфонического оркестра.