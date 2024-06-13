Молодые музыканты представят Россию на фестивале в Сербии

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14 музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет из семи регионов России будут представлять страну на международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября, сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть".

От Москвы в Сербию поедет вокалистка София Федорова. Комиссию по отбору конкурсантов в России возглавлял профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.

"Уже который год музыка собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград – само место вдохновляет на творчество. Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры", – рассказал он.

Kustendorf CLASSIC учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году и проходит в сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма "Жизнь как чудо". С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Помимо конкурса молодых исполнителей, участников ждут мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки.



"Это больше чем фестиваль классической музыки. Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей – возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы – представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

В прошлом году "Музыкальная мастерская Юрия Розума" впервые прошла в столичном районе Капотня.

Ранее сообщалось, что до 16 июня в Москве проходит один из самых масштабных джазовых фестивалей – Moscow Jazz Festival. На мероприятии выступят более одной тысячи артистов из России и стран зарубежья, площадками для них станут сцена зала "Зарядье", сад "Эрмитаж", парки "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", а также площадь перед ЦУМом. Открытие фестиваля состоится в Концертном зале имени П. И. Чайковского.