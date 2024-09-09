Масштабная музыкальная программа пройдет в "Коломенском" 14 и 15 сентября

Фото: проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы

Масштабная программа под открытым небом "Неоклассика" в "Коломенском" – это любовь!" пройдет 14 и 15 сентября. Она станет завершением серии гала-событий "Усадебные шедевры" и закроет летний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для гостей подготовили исторические пикники, фотозону с костюмами, развлечения неоаристократов, квест-экскурсию "Пушкинское вдохновение", выступления артистов и симфонического оркестра.

Кроме того, основатель школы интуитивной импровизации и композитор Евгений Вовк покажет, как эмоции трансформируются в мелодии.

Вечером 14 сентября на сцену выйдут Lyriq и Ксения Минаева. Также там организуют концерт "Вивальди. Музыка любви с Николаем Хондзинским". В воскресенье, 15 сентября, для гостей подготовят лирические композиции в программе Last Hope Николы Мельникова с камерным оркестром LS Chamber Orchestra.

Днем 15 сентября пройдет культурно-просветительская программа "Любовь сквозь время". Участники обсудят вдохновения великих русских поэтов. На стилизованной почтовой станции посетители смогут написать послания пером.

Вместе с тем в рамках программы гости отправятся на квест-экскурсию "Пушкинское вдохновение", а на импровизированной "Городской даче" они смогут сфотографироваться в костюмах, побывать на мастер-классе по историческим танцам и сыграть в шахматы.

Творческая программа предусматривает изготовление кокошников, украшений из бисера и бусин, сувениров с логотипами усадеб Москвы. Горожан также приглашают побывать в бьюти-станции и сделать тематический макияж, а в зоне психологии – измерить уровень счастья.

Более того, на площадках мероприятия посетителей ждет перекус из сербской плескавицы, бургеров и специального блюда титулованного столичного шеф-повара.

Между тем участвовавшие 76 коллективов в столичном фестивале "Театральный бульвар" представили за все время проведения мероприятия свыше 480 театральных и музыкальных постановок. Жителей и гостей столицы приглашали принять участие в открытых репетициях, мастер-классах и в творческих лабораториях, благодаря чему около 5 тысяч посетителей смогли попробовать себя в роли актеров и создать более тысячи единиц реквизита для спектаклей.

