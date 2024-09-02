13 тысяч москвичей получили городские баллы за участие в акции "Активное лето"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Победителями в еженедельных розыгрышах акции "Активное лето" стали 13 тысяч человек. Сейчас в проекте также можно получить еще 300 баллов за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", передает портал мэра и правительства столицы.

На фестивале работают 600 площадок по всему городу. Горожан приглашают присоединиться к спортивным соревнованиям, мастер-классам, ярмаркам, выставкам, языковым курсам, интеллектуальным играм, квестам и многому другому.

Принять участие в розыгрыше можно 8 сентября. Победителей определяет генератор случайных чисел каждый понедельник. Они получают 300 городских баллов, которые можно обменять на товары и сувениры на сайте "Миллион призов" или пожертвовать на благотворительность, например, в организацию Российский Красный Крест для помощи жителям Курской области или поддержать участников СВО через "Народный фронт. Все для победы!".

Между тем спортивные площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с начала июня посетили около 50 тысяч человек. Всего приходили кататься в скейт-парки 35 тысяч человек, еще 13 тысяч играли в падел-теннис на открытых кортах.

Спортивные площадки будут открыты вплоть до наступления холодов. Побывать в скейт-парках могут все гости фестиваля вне зависимости от уровня подготовки.