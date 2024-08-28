Уникальную посуду советского времени можно найти на винтажном маркете в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На Чистопрудном бульваре столицы стартовала неделя винтажного хрусталя в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", передает портал мэра и правительства города.

На маркете гости смогут увидеть более 1,5 тысячи образцов посуды, которая производилась на Гусевском, Дятьковском, Новгородском хрустальных заводах, Ленинградском заводе художественного стекла и на Московском экспериментальном заводе до 1989 года.

Все экспонаты, в том числе зарубежная хрустальная посуда различных цветов из Чехии или Германии, являются предметами частных собраний членов Союза коллекционеров России.

Член Союза коллекционеров России Ольга Степанова отметила, что в советское время ваза из хрусталя считалась признаком состоятельности.

"Хрустальные рюмки и фужеры выставляли за стеклянными дверцами модных в то время мебельных гарнитуров, чтобы пришедшие в гости соседи и знакомые сразу могли оценить уровень жизни хозяина дома", – сказала Степанова.

Она также добавила, что за такой посудой бережно ухаживали и ставили на стол только по особым поводам.

Также на винтажном маркете представлены изделия из хрусталя серии "Олимпийский огонь", изготовленные к Олимпиаде-80 в Москве.

В чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага", который также проходит на площадках фестиваля, приняли участие почти 100 тысяч человек. По данным арбитров, игроки на Чистых прудах отдают предпочтение ножницам. В свою очередь, на площадках тех округов, где участники уже дошли до финала, чаще других фигур выбирали камень.

