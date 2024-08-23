Спортивные площадки фестиваля "Лето в Москве" уже посетили около 50 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 50 тысяч человек побывали на спортивных площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с начала июня, передает портал мэра и правительства столицы.

Всего приходили кататься в скейт-парки 35 тысяч человек, еще 13 тысяч играли в падел-теннис на открытых кортах.

Москвичи и гости города все еще могут заняться уличными видами спорта в рамках фестиваля. Спортивные площадки будут открыты вплоть до наступления холодов. Побывать в скейт-парках могут все гости фестиваля вне зависимости от уровня подготовки. Эти площадки находятся по адресам:

станция метро "Митино" (улица Митинская, владение 31);

станция метро "Отрадное" (сквер по улице Хачатуряна);

станция метро "Новокосино" (улица Городецкая, владение 1);

станция метро "Улица Дмитриевского" (улица Святоозерская, владение 1);

станция метро "Новые Черемушки" (улица Профсоюзная, владение 41);

станция метро "Улица Горчакова" (улица Адмирала Руднева, владение 8).

Там для гостей были установлены грайнды, фанбоксы и прочие тренажеры, необходимые для самостоятельной отработки трюков. При этом выполнять их посетители старше шести лет могут научиться с помощью 20 профессиональных тренеров, которые представляют на фестивале бесплатные самокат-школы. Кроме того, они будут заполнять для своих учеников дневник прогресса, призванный наглядно демонстрировать успехи каждого спортсмена.

Записаться на посещение бесплатных тренировок и подобрать наиболее удобную площадку гости и жители столицы могут на сайте "Московских сезонов".

Занятия проводятся еженедельно с понедельника по субботу. Тренировки организовывают два раза в день. Первая длится с 11:30 до 13:30, а вторая – с 16:30 до 18:30. Для участия в них необязательно иметь собственное снаряжение. На площадке можно арендовать его за 50 рублей. Для получения инвентаря гости также должны будут оставить залог, который они получат назад после завершения занятий.

Та же сумма потребуется для проката снаряжения, необходимого при игре в падел-теннис. При этом в случае наличия у гостей собственных ракеток вход на корты будет бесплатным.

В общей сложности в столице работают 9 открытых площадок для этого вида спорта. Так, 5 из них оснащены трибунами и находятся на Авиационной улице, владении 24. Еще 2 корта расположены на улице Матвеевской, владении 2, и 2 других – на улице Грекова, владении 3ж.

Для входа на любой из них посетители должны заранее забронировать время на сайте "Московских сезонов". Площадки открыты с 10:00 до 21:00 с перерывами на обслуживание.

При этом одновременно на корте могут находиться до четырех человек. Это означает, что играть можно как один на один, так и командами. Каждый матч длится час. При этом для участия в играх детей от пяти до 14 лет необходимо письменное согласие сопровождающих. Подростки же должны будут подписать согласие самостоятельно.

За период, прошедший с открытия площадок для игры в падел-теннис, на них возникла любительская лига. Постоянные посетители организовывают соревнования, в которых время от времени участвуют и сами сотрудники кортов.

Для гостей фестивальных площадок "Лета в Москве" разработали 13 спортивно-игровых программ. Посетители фестиваля могут побывать на семейных ниндзя-гонках и принять участие в эстафете "Я люблю спорт" с полосами препятствий, а также пройти мультидисциплинарный маршрут "Моя семья – моя команда", который состоит из восьми соревновательных этапов.

