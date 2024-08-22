Для гостей "Лета в Москве. Все на улицу!" создано 13 спортивно-игровых программ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивные мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых "Моя семья – моя команда" проходят на 15 площадках форума-фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Они организованы в рамках Года семьи в России, передает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей фестивальных площадок разработали 13 спортивно-игровых программ. К примеру, посетителей ожидают семейные ниндзя-гонка и эстафета "Я люблю спорт" с полосами препятствий, мультидисциплинарный маршрут "Моя семья – моя команда", который состоит из восьми соревновательных этапов.

Также можно принять участие в семейных играх по таким неолимпийским видам спорта, как корнхол, шаффлборд, жульбак, рошфор, дисциплина "колесо да Винчи" и многим другим. Жителей и гостей столицы приглашают в том числе на различные семейные мероприятия: зарядка, фитнес, тематическая викторина, спортивные загадки и веселые старты с использованием надувных батутов и командных аттракционов.

Помимо этого, на площадках пройдет семейная школа мяча, включающая мастер-классы, функциональные тренировки и отработку навыков по тэг-регби, баскетболу, волейболу и стритболу. Вдобавок к этому гости смогут поучаствовать в динамичных семейных джампинг-фитнес-тренировках.

Мастер-классы состоятся по лякроссу, роллер-спорту, современному мечевому бою и стрельбе из лука, настольному хоккею, таврелям, гигантским шахматам, а также капоэйре.

Чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо пройти регистрацию непосредственно на площадке программы "Моя семья – моя команда". Ознакомиться с более подробной информацией и графиком проведения мероприятий можно на сайте форума-фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Уже 11 тысяч москвичей получили баллы за участие в акции "Активное лето". Так, горожане все лето посещали мероприятия на 600 площадках фестиваля "Лето в Москве! Все на улицу" и могли оценить их по пятибалльной шкале.

Каждую неделю случайным образом среди них выбирается до тысячи победителей, которым начисляют по 300 баллов. Впереди еще три розыгрыша, а стать победителем можно несколько раз.