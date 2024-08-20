Неделя пластинок началась на винтажном маркете "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На винтажном маркете проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" на Чистых прудах началась неделя граммофонных и виниловых пластинок. До 25 августа гости могут приобрести популярные в СССР хиты советской эстрады и редкие записи начала ХХ века, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Члены Союза коллекционеров РФ представили на прилавках свыше тысячи старых граммофонных и виниловых пластинок. Посетители могут изучить ассортимент и купить записи любимых исполнителей, а также раритетные экземпляры с произведениями 1920–1930-х годов.

На маркете также можно найти уникальные экземпляры, произведенные из природной смолы – шеллака. Такие пластинки, как правило, хрупкие, недолговечные и односторонние. На них записывали полноценное произведение, например фортепианный концерт Сергея Рахманинова или оперную арию в исполнении Федора Шаляпина, а также популярные в 1920-е годы частушки. На ранних советских пластинках из шеллака в основном выпускали выступления революционных деятелей.

Позже, в 1950-е, природную смолу заменил винил. В середине 1960-х годов открылась главная Всесоюзная студия грамзаписи "Мелодия". Ее продукция широко представлена на винтажном маркете. В 1970–1980-х почти в каждой квартире была полка с коллекцией виниловых дисков этой фирмы. Большая пластинка "Мелодии" в среднем стоила 2–3 рубля, а маленькая – 45 копеек.

В Советском Союзе граждане слушали популярные вокально-инструментальные ансамбли – группы "Песняры", "Самоцветы", "Лейся песня", "Синяя птица" и звезд эстрады – Валерия Леонтьева, Юрия Антонова, рок-группы – "Кино", "Наутилус Помпилиус", "Алиса" и других.

Также долгие годы хитами в стиле рок-н-ролл были произведения Геннадия Гладкова из мультфильма "Бременские музыканты". Получила известность и первая в СССР рок-опера Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Большим тиражом в 1980 году разошелся альбом группы "Зодиак": за три года продали шесть миллионов экземпляров.

Любители музыки также искали концептуальный альбом Давида Тухманова "По волнам моей памяти", а получить пластинку с песнями Владимира Высоцкого было почти невозможно: при жизни записи его песен на виниле выпускали только для экспорта. Голос Высоцкого можно было услышать в музыкальной сказке "Алиса в Стране чудес". Данную пластинку покупали в магазинах вплоть до 1990-х годов. Представители Союза коллекционеров РФ предложат ее на винтажном маркете.

Сейчас винил вновь становится актуальным: такая пластинка позволяет воссоздать звук в полном объеме без искажений. Качество записи не портится с годами, ее невозможно подделать. Для прослушивания виниловых пластинок выпускаются современные проигрыватели с иглами, а коллекционеры продолжают искать редкие записи на ярмарках и в частных коллекциях.

На винтажном маркете на Чистых прудах горожане могут купить виниловые пластинки по выгодной цене. Цена некоторых экземпляров – около 1,5 тысячи рублей. Маркет работает каждый день до начала сентября по будням с 12:00 до 20:00, по выходным дням и праздникам – с 12:00 до 21:00.

Ранее на винтажном маркете представили более 600 экспонатов на тему советской пионерии. Прилавки открыты до 25 августа. Союз коллекционеров России предложил значки, знамена дружин, флажки отрядов, горны, барабаны и пионерскую форму. Гости могут купить понравившиеся предметы, послушать винил и поучаствовать в мастер-классах.

