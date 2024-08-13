Более 600 экспонатов на тему пионерии представили на винтажном маркете в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители и гости Москвы смогут приобрести свыше 600 различных экспонатов на тему советской пионерии на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Маркет доступен с 12 по 25 августа. Так, Союз коллекционеров России представил на прилавках различные значки, знамена дружин, флажки отрядов, горны, барабаны и даже пионерскую форму. Кроме покупок, гости фестиваля смогут также послушать винил и принять участие в мастер-классах.

В частности, в 16 часов 24 августа на Чистопрудном бульваре состоится дискуссионный клуб, а также пройдут мастер-классы по ношению пионерских галстуков. Участники смогут узнать о множестве способов завязать его, включая двойной, ковбойский, с зажимом и квадратным узлом.

"Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября. Для гостей мероприятий доступно более чем 600 площадок по всему городу. Так, горожане смогли посетить выставку и арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре, которые стали одними из самых ярких площадок фестиваля. С 1 июня там организовали почти 100 мастер-классов.

