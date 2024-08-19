Баллы за участие в акции "Активное лето" получили уже 11 тысяч москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Уже 11 тысяч москвичей получили баллы за участие в акции "Активное лето", сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент информационных технологий города.

Горожане все лето посещали мероприятия на 600 площадках фестиваля "Лето в Москве! Все на улицу" и могли оценить их по пятибалльной шкале. Каждую неделю случайным образом среди них выбирается до тысячи победителей, которым начисляют по 300 баллов.

Отмечается, что впереди еще три розыгрыша, а стать победителем можно несколько раз. Баллы можно потратить на различные товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов" либо направить на благотворительность.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице открылись 14 новых центров московского долголетия. Теперь в городе работает 134 таких пространства для горожан старшего поколения. Здесь пожилые москвичи поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимым делом.

