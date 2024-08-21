Патриотические акции пройдут в Москве в День государственного флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принять участите в патриотических акциях, посмотреть на автопробег, услышать популярные песни и увидеть самый большой триколор смогут гости мероприятий, которые будут приурочены к Дню Государственного флага Российской Федерации. Они состоятся 22 августа в разных районах Москвы, передает портал мэра и правительства города.

Праздничная программа затронет парки, музеи и общественные пространства столицы. Для жителей и гостей Москвы пройдут концерты, мастер-классы, квесты, выступления вокальных и инструментальных коллективов и многое другое. Стать участником всех этих событий можно бесплатно, но для участия в некоторых из них нужно будет пройти предварительную регистрацию.

К празднику в Москве установят свыше 2,2 тысячи специальных конструкций. Триколоры развесят вдоль крупных улиц и магистралей города, а также у значимых объектов, на мостах и набережных. Флагштоки с российским флагом будут выставлены у здания Совета Федерации, Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации и прочих известных объектов. Также флагами будут украшены перила Большого Устьинского, Новоарбатского, Бородинского, Крымского и Большого Краснохолмского мостов и парапеты Ростовской, Бережковской, Краснопресненской и Смоленской набережных.

Жители и гости столицы смогут побывать на приуроченном к празднику автопробеге. Он запланирован на ночь с 21 на 22 августа. В качестве его организаторов выступят активисты молодежного сообщества "STOлица", а участниками акции станут свыше 500 автолюбителей. В 20:00 они начнут собираться на проспекте Академика Сахарова. Там им предстоит украсить машины флагами и наклейками. После этого колонна проедет круг по Садовому кольцу и вернется к месту сбора.

Днем активисты сообщества планируют снова поздравить горожан. С 12:00 до 14:00 они собираются раздавать москвичам и гостям города стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры на территории 20 столичных парков, в том числе в Парке Горького, саду "Эрмитаж", парках "Красная Пресня", "Фили" и прочих.

Отметить праздник можно будет и в Музее Победы. Гостям культурного учреждения представится возможность увидеть самый большой флаг Российской Федерации. Торжественная церемония начнется рядом со зданием музея в 12:00. Посетители посмотрят, как будут разворачивать триколор, площадь которого превышает тысячу квадратных метров. Данный флаг был занесен в Книгу рекордов России.

В церемонии также будут участвовать военнослужащие 1 отдельного стрелкового Семеновского полка и отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. На мероприятии появятся представители Московского комитета ветеранов войны, фестиваля Союзного государства "Творчество юных" и участники детского городского клуба "Лето побед", а также волонтеры.

Вместе с тем в 16:00 в Музее Победы состоится праздничный концерт "Россия – это мы". Зрители смогут увидеть выступления творческих объединений из разных уголков страны, которые покажут танцевальные номера и исполнят популярные патриотические песни. Более подробная программа мероприятий музея представлена на его официальном сайте в разделе "Афиша".

Кроме того, горожане и гости столицы смогут послушать музыкальные композиции в исполнении военного оркестра на Северном речном вокзале. Так, 22 августа в 13:00 там начнется торжественное шествие оркестра Министерства транспорта Российской Федерации, после чего курсанты Академии водного транспорта поднимут российский триколор.

Гостей мероприятия также ждет праздничная программа, которая начнется в 13:00 и завершится в 17:00. Детям представится возможность побывать на творческих мастер-классах, а семьи смогут стать участниками игрового квеста "В поисках сокровищ". Они должны будут выполнить некоторые задания и преодолеть препятствия, чтобы найти сундук с подарками.

Также программу, приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации, подготовили парки, подведомственные департаменту культуры Москвы. Например, Таганский парк проведет мастер-класс "Родной дом", участники которого смогут создать аппликацию из перламутра с 16:00 до 18:00. Уже с 18:00 до 20:00 там же пройдет концерт классической музыки, на котором выступят учащиеся Русской национальной творческой школы Виктора Маевского.

Другое праздничное выступление будет организовано в зеленом театре Бабушкинского парка в 16:00. На сцену выйдут танцевальные и вокальные коллективы, которые покажут зрителям творческие номера и исполнят патриотические песни. Также для гостей парка будут организованы мастер-классы, по итогами которых они смогут получить памятные сувениры. Сразу после завершения основной программы в 19:00 в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" состоится сольный концерт артиста и певца Марата Крымова, посвященный Дню флага России.

Для маленьких посетителей парка "Красная Пресня" организуют занятие, на котором они смогут нарисовать флаг на асфальте и разукрасить его мелками. Принять в нем участие можно будет в 15:00. Уже в 17:00 там же начнется творческий урок по изготовлению флага своей семьи.

Кроме того, в 14:00 сад "Эрмитаж" организует для всех желающих мастер-класс по живописи. Его подготовкой занималась студия "Эрмитажъ". Чуть позже, в 16:00, детей пригласят на занятие, в ходе которого им представится возможность раскрасить мелками изображения российских регионов.

Также большое число мероприятий состоится и на молодежной точке "Телепорт" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она находится на территории Парка Горького. В хабе "Компетенции будущего" будут организованы различные мастер-классы, поучаствовать в которых смогут все члены семьи. Так, с 12:00 до 14:30 всех желающих пригласят создать ветряки в цветах российского флага. В 15:00 там же состоится занятие по изготовлению брелоков "Флаг России", а в период с 17:30 до 19:30 гостям фестиваля предстоит сделать сумки-шоперы с собственным уникальным дизайном в цветах триколора и c народными орнаментами.

В 16:00 на главной сцене молодежной точки начнется выступление молодых артистов, которые исполнят композиции, отражающие любовь к России. В завершение вечера в 18:00 состоится кинопоказ фильма "Батальонъ", снятого российским кинорежиссером, сценаристом, продюсером и народным артистом РФ Игорем Угольниковым.

В качестве организатора данных мероприятий выступает проект "Молодежь Москвы" комитета общественных связей и молодежной политики столицы. Ознакомиться с более подробной программой молодежной точки "Телепорт" гости и жители города могут на официальном сайте.

Мероприятия ко Дню государственного флага России также подготовили столичные дворцы и центры творчества. Так, 21 августа во Дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" пройдет мастер-класс по шахматам. Эстафету перехватит Центр детского и юношеского творчества "Бибирево", где 22 августа состоится лекция о культуре народов России.