Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В финал чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага" вышли 35 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на организаторов фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Среди финалистов – участники от 8 до 50 лет. Так, 24 из них попали в финал по итогам состязаний в восьми округах, а еще 11 – на флагманской площадке на Чистых прудах. Отборочные туры проходят до 7 сентября, где выберут еще 13 из 48 финалистов.

За один день можно сразиться с тремя соперниками, а во время игры дается три попытки. За победу в каждой из них дается один балл. Москвичи могут успеть попробовать себя в игре на площадках в ТиНАО, ЦАО и ЗелАО.

Соревнования на флагманской площадке проходят ежедневно с 12 до 20 часов, а по воскресеньям здесь идет игра на вылет среди лидеров недели по баллам. Финалист получит кубок и медаль, а также приглашение в финал 8 сентября. Абсолютный победитель получит чемпионский пояс и миллион рублей.

Также в столице продолжается форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", в рамках которого москвичей пригласили посетить интерактивную выставку "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Последняя работает с 1 августа в одноименном выставочном зале, где можно увидеть 20 интерактивных экспозиций, посвященных развитию транспорта города до 2030 года.

