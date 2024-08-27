Почти 100 тыс человек приняли участие в чемпионате "Камень, ножницы, бумага"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Почти 100 тысяч человек приняли участие в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага", который проходит на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", передает портал мэра и правительства Москвы.

Недавно были определены самые популярные фигуры, которые выбрасывают участники. По данным арбитров, которые следят за каждой игрой, игроки на Чистых прудах отдают предпочтение ножницам. Их часто показывали одновременно два игрока.

В свою очередь, на площадках тех округов, где участники уже дошли до финала, чаще других фигур выбирали камень.

"Чаще всего камень показывают мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. И именно с этой фигурой они зачастую выигрывают в первых раундах", – рассказал судья и ведущий на окружных площадках Денис Генералов.

При этом он подчеркнул, что ножницы, наоборот, отдаляют участников от победы. Он добавил, что камень выигрывает приблизительно в 70% случаев.

Ежедневно участники сражаются с тремя соперниками за специальным столом в присутствии рефери. Чтобы попасть в число суперфиналистов, многие горожане активно набирают баллы и играют многократно в течение нескольких дней.

При этом раз в неделю лидеры состязаются на вылет за кубок, медаль и билет на главную игру, которая состоится в начале сентября. В этот день 48 победителей отборочных туров сразятся за главный приз, которым станет миллион рублей.

Желающие еще могут успеть пополнить ряды суперфиналистов. Например, на Чистопрудном бульваре состязания продолжаются ежедневно с 12:00 до 20:00. Остальные площадки работают по своему расписанию, которое можно узнать по ссылке. Однако в большинстве округов уже определены финалисты.

На прошлой неделе в финал чемпионата по игре вышли 35 человек. Среди финалистов – участники от 8 до 50 лет. Так, 24 из них попали в финал по итогам состязаний в восьми округах, а еще 11 – на флагманской площадке на Чистых прудах. Отборочные туры проходят до 7 сентября, где выберут еще 13 из 48 финалистов.