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26 августа, 18:58

Спорт

Московские городские соревнования по лыжероллерам прошли в Северном Тушине

Фото: Елизавета Абрамова

Гонка "Все на лыжероллеры", которая прошла на лыжероллерной трассе в Алешкинском лесу в районе Северное Тушино, собрала 250 спортсменов. Об этом Агентству "Москва" сообщила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, которая стала участницей мероприятия.

"От всего сердца поздравляю всех участников гонки и желаю им дальнейших спортивных успехов, а также хочу поблагодарить их родителей за то, что с детства прививают ребятам интерес к занятиям спортом. Очень важно, чтобы спортивные упражнения, посильная физическая нагрузка были обязательной частью жизни всех россиян вне зависимости от их возраста", – отметила Зайцева, которая дала старт состязаниям и поздравила победителей младшей возрастной группы.

В число участников вошли не только москвичи, но жители Рязани, Павловского Посада, Обнинска, Щелкова, Подольска, Дмитрова, Кольчугина и других городов.

Дистанции в гонке с раздельного старта варьировались от 2 до 15 километров. Возраст участников также был представлен в широком диапазоне. Самой молодой участницей стала Татьяна Марченкова 2019 года рождения, а самым возрастным – Борис Предеин из Липецка, 1944 года рождения.

Ранее сообщалось, что порядка 50 тысяч человек посетили спортивные площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с начала июня. Всего приходили кататься в скейт-парки 35 тысяч человек, еще 13 тысяч играли в падел-теннис на открытых кортах. Спортивные площадки будут открыты вплоть до наступления холодов. Побывать в скейт-парках могут все гости фестиваля вне зависимости от уровня подготовки.

Мужчина проехался на лыжероллерах по Калужскому шоссе

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