Сенатор Инна Святенко: уличный турнир по киберфутболу впервые состоялся в Марьине

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Первые соревнования по киберфутболу для всех желающих состоялись в амфитеатре парка 850-летия Москвы в Марьине. Об этом Агентству "Москва" рассказала депутат Мосгордумы, сенатор РФ Инна Святенко, которая помогла организовать турнир.

"Столичная инфраструктура и инициативы жителей – это хорошая коллаборация, которая интересна самим горожанам. Поэтому, когда на встрече ко мне обратился житель района Алексей Фомин с предложением провести киберспортивный турнир по футболу, я с радостью поддержала эту идею. Считаю, что прошедшее весной масштабное спортивное событие в Казани "Игры будущего" стали отправной точкой для проведения подобных мероприятий и в других городах, районах. В столице много объединений: любителей спорта, бега, йоги, киберспорта. И если территория района – а в Марьине это уникальная площадка парка 850-летия Москвы – позволяет проводить такие мероприятия, то это вдвойне здорово", – сказала Святенко.

По ее словам, только за летний период 2024 года в парке 850-летия Москвы прошло более 200 мероприятий, среди которых зарядки с известными спортсменами, кино под открытым небом, обучающие мастер-классы, выставки, концерты и многое другое.

Ранее Святенко посетила спортивный праздник в честь Дня физкультурника в парке 850-летия. Центральным событием мероприятия стал забег, организованный марьинским сообществом любителей бега MyRUNo. По словам сенатора, некоторое время назад она и сама начала активно тренироваться вместе с марьинцами.

