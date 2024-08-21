Инна Святенко: дежурные группы в детских садах в Марьине посещают более 1,5 тыс малышей

Фото: Александр Чикин

Депутат Московской городской думы, сенатор Российской Федерации Инна Святенко посетила дошкольный корпус № 8 "Открытие" ГБОУ школа № 2087, где обсудила работы по обновлению детского сада с директором Александрой Вороновой, передает Агентство "Москва".

"Новые веранды, современные спортивные площадки, яркие игровые комплексы, зоны для изучения правил дорожного движения – самые популярные локации у детей. Здесь благоустройство было в 2023 году, однако программа по обновлению территорий образовательных учреждений продолжается. Сейчас, пока ребята отдыхают, городские службы занимаются большой работой по благоустройству, созданию комфортной и безопасной территории крупных образовательных комплексов (ГБОУ № 1357 и ГБОУ № 1547)", – сказала Святенко.

Она отметила, что дежурные группы в детских садах выручают сотни семей в Марьине.

"В летний период организация дежурных групп в дошкольных учреждениях в городе стала настоящим помощником для многих родителей. Они пользуются популярностью в каждом районе столицы. В районе Марьино дежурные группы в детских садах посещают более 1,5 тысячи малышей. Для них организовано 16 дежурных садов, а в данном комплексе также есть два дежурных садика", – отметила Святенко.

Кроме того, капремонт в четырех школах в Марине планируют завершить к началу учебного 2025/2026 года. Ремонт ведется в четырех школах: корпусе школы № 2087 "Открытие" (улица Маршала Голованова, дом 9), корпусе ГБОУ "Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы" (улица Люблинская, дом 173) и двух корпусах ГБОУ "Школа "Марьино" имени маршала авиации А. Е. Голованова" (улица Донецкая, дом 14 и 14А).

