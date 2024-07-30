Депутат МГД Перфилова: дорога до школы должна быть безопасна для детей

Фото: Наталья Максимова

Путь до учебных заведений должен стать для детей безопасным, поэтому дорожные знаки, запрещающие парковку автомобилей, установили у московской школы № 1296. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

"В начале июля мы обсуждали безопасность подходов к образовательным учреждениям на круглом столе "Дорога в школу" с участием заместителя префекта САО Сергея Маркова. И озвучили перечень адресов в Дмитровском и Бескудниковском районах, Восточном и Западном Дегунино, которым необходимо уделить внимание. Список составили директора школ, а также волонтеры и активисты нашего проекта "За безопасность детства". В результате совместных усилий депутата и общественников работы были ускорены по целому ряду локаций. Возле школы № 1296 по Керамическому проезду установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор", – рассказала Перфилова.

Депутат ездила туда, чтобы в этом убедиться лично.

"Из школы и детсадов дети идут вдоль проезжей части. И, к сожалению, припаркованные авто перекрывают обзор дороги и въездов для спецтранспорта на территорию образовательных учреждений. Поэтому такие знаки здесь необходимы", – сказала она.

По ее словам, после подписания контракта с подрядчиком еще здесь нарисуют на асфальте пешеходную "зебру" и смонтируют "лежачих полицейских". Работы должны быть выполнены до конца августа.

С начала текущего года в Москве установили 800 современных остановочных павильонов. Для сооружения теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ

Кроме того, все остановки имеют единый стиль. Площадь крыш стала больше, в павильонах оборудовано видеонаблюдение и освещение. Также в них есть QR-код, с помощью которого можно узнать, когда приедет транспорт.

