Депутат МГД Святенко: благодаря новой инфраструктуре тысячи марьинцев занимаются бегом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Чикин

Депутат Мосгордумы Инна Святенко посетила спортивный праздник в честь Дня физкультурника в парке 850-летия, центральным событием мероприятия стал забег, организованный марьинским сообществом любителей бега MyRUNo, передает Агентство "Москва".

Кроме того, гости и участники праздника смогли пообщаться со Святенко и легендарным борцом, трехкратным олимпийским чемпионом, сенатором Александром Карелиным.

"В Марьино организована группа любителей бега – ей как раз исполнилось три года. Это благодаря тому, что в Парке 850-летия Москвы есть все необходимое для занятий физкультурой. Тысячи людей приходят сюда по субботам и занимаются бегом. Когда пришла в первый раз – не поверила, но когда снова приехала в следующие выходные, убедилась, что все серьезно. Жизнь в районе активно развивается. Для тысяч людей спорт стал образом жизни", – рассказала Святенко.

По словам сенатора, некоторое время назад она и сама начала активно тренироваться вместе с марьинцами.

"Я попыталась надеть на себя этот образ жизни и уже третью неделю прихожу, пока не бегаю, но разминаюсь. В городе создана такая инфраструктура, которая вытаскивает людей из квартир и дает возможность проводить досуг вместе – заниматься бегом, смотреть кино под открытым небом, участвовать в мастер-классах. Городская инфраструктура – обязательный базис", – заявила Святенко.

Карелин подчеркнул, что проведение массовых спортивных мероприятий и тренировки имеют важнейшее значение в том числе для будущих спортивных успехов страны.

"Общий уровень спортивности, вовлеченности напрямую соотносится с нашими перспективами. Для чего нужен спорт высших достижений? Чтобы доказать безграничность человеческих возможностей. Чем спортивнее повседневность, тем проще собрать сборную команду. Чем жестче сформированы правила сборной, тем легче претендовать на мировое доминирование. Да, сейчас наши спортсмены устанавливают рекорды на внутренней арене, но конкуренты из-за пределов России их поздравляют. Показывайте лучший результат, – это не пройдет незамеченным", – подчеркнул Карелин.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с начала 2024 года в Москве построили 48 социальных объектов, 10 из которых являются спортивными. Так, за год были построены Дворец тенниса в "Лужниках", Дворец спорта и образования Ирины Винер в Троицком районе и физкультурно-оздоровительный комплекс "Раменки".

